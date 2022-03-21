Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı diziden sonra açıldıkça açıldı! 'Hep ve sadece sütyenle kal'

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı diziden sonra açıldıkça açıldı! 'Hep ve sadece sütyenle kal'

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan ve Halime karakterine hayat veren Esra Bilgiç, bir iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti. Bilgiç'in kusursuz fiziği ve güzelliği görenlerin aklını aldı.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştıkları Diriliş Ertuğrul, tam 5 sezon sürdü.

Yurt dışına açılan ve çok sevilen dizide Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç, ilk ekran deneyimini yaşadı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile beğenilen Bilgiç, Engin Altan Düzyatan ile iyi bir uyum yakaladı ve yıldızı bir anda parladı.

Halime Hatun karakterini canlandırarak birçok ülkede hayran kitlesi kazanan oyuncu performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Bu dizi bittikten sonra farklı projelerde rol alan Esra Bilgiç, Murat Yıldırım'la oynadığı Ramo'da kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Sibel'e hayat veren ve bir kez daha oyunculuğu ile takdir edilen Bilgiç, biri iç çamaşırı reklamında boy gösterdi.

Birbirinden güzel, desenli ve farklı sütyenleri ile poz veren Bilgiç için sosyal medya üzerinden tonlarca yorum yapıldı.

ESRA BİLGİÇ'İN YENİ KARELERİ

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamı ile sevenlerinin karşısına geçti. Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden kaçmazken, genel havası ise beğenildi.

Bazı takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Kusursuz bir güzelliği olan Bilgiç için bazıları ise diziden sonra değiştiğini hatta açıldıkça açıldığını söyledi. Oyuncunun bundan sonraki projesi merakla beklenirken, bu reklamın devamının olup olmayacağı ise bilinmiyor.