Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı sere serpe kumsala uzanıp güneş banyosu yaptı! 'Kuğu gibi kadın'

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı sere serpe kumsala uzanıp güneş banyosu yaptı! 'Kuğu gibi kadın'

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime rolüyle akıllara kazınan Esra Bilgiç, Instagram'dan kumsalda çekildiği pozlarını paylaştı. Güzelliği dillere destan Bilgiç, beyaz elbisesiyle kuğuya benzetildi.

Oyunculuğa TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım atan Esra Bilgiç, dizide hayat verdiği Halime karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Engin Altan Düzyatan ile iyi bir uyum yakalayan Esra Bilgiç, oyunculuğu ile Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Yıldızı bir anda parlayan Bilgiç, daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle ününü perçinledi.

Son olarak başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bilgiç, şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel ve cesur kareleriyle gündeme gelen güzel oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bilgiç'ten kumsal pozu

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Esra Bilgiç, kumsalda denize karşı sere serpe uzanıp poz verdi.

Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçi takipçisi bulunan Bilgiç, güneş banyosu yaparken çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Beyaz elbisesiyle kuğuya benzetilen 29 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.