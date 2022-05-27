Diriliş Ertuğrul'un Halime'si dekolteli mini elbisesi ve kıvraklığıyla sosyal medyayı yıktı! 'Bu ne güzellik'

Diriliş Ertuğrul'un Halime'si dekolteli mini elbisesi ve kıvraklığıyla sosyal medyayı yıktı! 'Bu ne güzellik'

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime rolüyle akıllara kazınan Esra Bilgiç, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Dekolteli mini elbisesiyle poz veren Bilgiç, güzelliğiyle büyüledi.

Oyunculuğa TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ile başlayan Esra Bilgiç, dizide hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle sarsılmaz bir üne kavuştu.

Dizideki partneri Engin Altan Düzyatan ile iyi bir uyum yakalayan Esra Bilgiç, Halime Hatun rolü sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde tanınırlık elde etti.

Bu dizideki performansıyla iki ödül birden kazanan Bilgiç, daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yıldızını parlattı.

Bu dizinin ardından başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösteren Bilgiç, şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

2017 yılında evlendiği Gökhan Töre'den 2019 yılında boşanan güzel oyuncu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi bulunan Esra Bilgiç, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özel bir marka için kamera karşısına geçen Esra Bilgiç, dekolteli mini pembe elbisesiyle verdği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçları ve kusursuz makyajıyla kendine hayran bırakan Bilgiç, hayranlarından tam not aldı.

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen 29 yaşındaki oyuncunun karelerine beğeni yağarken ''Taş gibi kadınsın'', ''Güneş gibi parlıyorsun'', ''Bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.