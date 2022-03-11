Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'in eski eşi bakın hangi futbolcuymuş! 5 yıllık aşkın hazin sonu...

Ramo'nun Sibel'i, Diriliş Ertuğrul'un Halime'si, Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i olarak akıllara kazınan Esra Bilgiç, eski eşiyle gündeme geldi. Bilgiç'in eski eşi, Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı.

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, TRT 1 ekranlarına damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteriyle büyük çıkış yakalamıştı.

Daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde rol alan Esra Bilgiç, son olarak Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisindeki rolüyle ününü iyice perçinleyen Esra Bilgiç, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor.

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Bilgiç, özel hayatıyla merak konusu olup araştırılıyor.

Güzel oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkına dönüyor.

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA AKTİF

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Esra Bilgiç, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Instagram hesabında 6,6 milyon takipçi takipçisi bulunan Esra Bilgiç, paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

ESKİ EŞİ BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI ÇIKTI

Şimdilerde yalnızlığın tadını çıkaran Esra Bilgiç'in bir zamanlar gönlünü kaptırdığı ünlü futbolcu bakın kim çıktı.

29 yaşındaki güzel oyuncu, 2014 yılından beri beraber olduğu Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlendi.

21 Ekim 2017 tarihinde dünya evine giren Bilgiç ve Töre çiftinin mutluluğu 2 yıl sürdü. Ünlü çift, 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin boşanma nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeninin altındaki sebebin ise aldatma olduğu iddia edildi.

2020 yılında mimar Buket Töre ile evlenen Gökhan Töre, geçtiğimiz yıl ilk kez babalık heyecanı yaşadı.