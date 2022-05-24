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    • Diriliş Ertuğrul'un Halime'si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu

    Diriliş Ertuğrul'un Halime'si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu

    Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime rolüyle akıllara kazınan Esra Bilgiç, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Göğüs dekolteli büstiyeriyle poz veren Bilgiç'e beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 16:48
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    Diriliş Ertuğrul'un Halime'si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu

    Oyunculuğa TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle adım atan Esra Bilgiç, dizide hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

    Dizideki partneri Engin Altan Düzyatan ile iyi bir uyum yakalayan Esra Bilgiç, Halime Hatun rolü sayesinde dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edindi.

    Bu dizideki performansıyla iki ödül kazanan Bilgiç, daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle yıldızını parlattı.

    Bu dizinin ardından başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösteren Bilgiç, şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

    2017 yılında evlendiği Gökhan Töre'den 2019 yılında tek celsede boşanan güzel oyuncu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

    Dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı

    Şu sıralar bekarlığın tadını çıkaran Esra Bilgiç, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Göğüs ve göbek dekolteli büstiyerini yeşil bir gömlekle kombinleyen Bilgiç, verdiği pozları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

    Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Bilgiç'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

    29 yaşındaki oyuncuya, ''Ah Halime sultan ah'', ''Maşallah nazar değmesin'', ''Ertuğrul Bey görmesin'', ''Bizi öldürmeye mi çalışıyorsun'', ''Bu güzellik gerçek mi'' gibi yorumlar geldi.

    Diriliş Ertuğrul un Halime si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu #1

    Diriliş Ertuğrul un Halime si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu #2

    Diriliş Ertuğrul un Halime si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu #3

    Diriliş Ertuğrul un Halime si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu #4

    Diriliş Ertuğrul un Halime si göğüs dekolteli büstiyeriyle güneş banyosu yaptı! Görenlerin nutku tutuldu #5


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