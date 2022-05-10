Diriliş Ertuğrul'un Halime'si göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Etrafı göremedik'

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteriyle akıllara kazınan Esra Bilgiç, Instagram'dan yeni karelerini paylaştı. Göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Bilgiç, güzelliğiyle büyüledi.

Esra Bilgiç, oyunculuğa başrolünü Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan ve Didem Balçın ile paylaştığı TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ile başladı.

Dizide hayat verdiği Halime karakteriyle büyük bir üne kavuşan Esra Bilgiç, partneri Engin Altan Düzyatan ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

Oyunculuğuyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazanan Esra Bilgiç, daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde rol aldı.

Son olarak başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bilgiç, şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, birbirinden güzel ve cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dekolteli elbisesiyle poz verdi

Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçi takipçisi bulunan Esra Bilgiç, Antalya tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Kusursuz güzelliğiyle kendine hayran bırakan Bilgiç, Antiphellos Antik Kenti'nde çekildiği karelerini paylaştı.

Sade bir makyaj yapan ve göğüs dekolteli midi boy bir elbise tercih eden Bilgiç'in fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

29 yaşındaki güzel oyuncuya, ''Etrafı göremedik'', ''Maşallah diyelim nazar değmesin,'', ''Uzun saçlar özlendi'', ''Yaz gülü'' yorumları yapıldı.