Diriliş Ertuğrul'un Halime'si göğüs dekolteli pozlar verdi, salındıkça salındı! 'Açıldıkça açıldı ya'

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Halime Sultan karakteri ile akıllara kazınan Esra Bilgiç, güzelliğiyle sosyal medyada olay olmaya devam ediyor.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi'nde hukuk üzerine eğitim alıyor.

2014 yılından beri beraber olduğu futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlenen ancak 17 Haziran 2019 tarihinde boşanan Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde tanındı.

Engin Altan Düzyatan ve Hülya Korel gibi tecrübeli isimlerle boy gösteren Esra, Halime Sultan karakterini canlandırdı.

Başarılı bir performans sergileyen oyuncu, akabinde Bir Umut Yeter dizisinde oynadı ve 6 bölüm boyunca Derya'ya hayat verdi.

2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandıran Bilgiç, bu sayede ününe ün katmayı başardı.

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ile boy gösteren Bilgiç, şu sıralar imza attığı reklam anlaşmalarıyla dikkati çekiyor.

Güzelliğiyle sosyal medyada da olay olan Bilgiç, son olarak yayınladığı siyah-beyaz kareleriyle gündem oldu.

Güzelliğini iyice ortaya çıkaran bu kareler, Esra Bilgiç'in sosyal medya üzerinden gündem olmasını sağladı.

Esra'nın güzelliği

Güzelliği ve sakin yaşamı ile dikkati çeken Esra Bilgiç, son paylaştığı karelerle olay oldu. Bilgiç'in beyaz büstiyeri ile paylaştığı kareler, görenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Şu sıralar yalnız olduğu bilinen ve Atatürk dizisine hazırlanan Bilgiç, her yaptığı hareket ile konuşulmaya devam edecek gibi duruyor..

Bilgiç'inm birbirinden güzel karelerine ise "Hem Yaz gülü. Hem #Ramo ‘nun gülü" , "Çok güzel" , "So beautiful" , "Seni yerim yaaaa" , "Gül güzeli, daima tüm sevgim sana" yorumları ve kalp emojileri geldi.