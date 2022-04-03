Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Süslü Korkuluk'tan bakın neden ayrılmış! Kaprisli denmişti ama gerçek bambaşka..

Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Süslü Korkuluk'tan bakın neden ayrılmış! Kaprisli denmişti ama gerçek bambaşka..

Esra Bilgiç'in anlaşma şartlarından farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle Süslü Korkuluk dizisinin kadrosundan çıkartıldığı öne sürülmüştü. Ancak Bilgiç'in menajeri, söz konusu iddiaları yalanladı.

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü Uğur Güneş ile paylaşan Esra Bilgiç, dizinin final yapmasının ardından yeni proje arayışına geçmişti.

Gelen teklifleri değerlendiren Esra Bilgiç, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Süslü Korkuluk dizisiyle anlaştı.

Ancak Bilgiç'in başrol kadın oyuncusu olarak yer aldığı dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

'KADRODAN ÇIKARTILDI' DENMİŞTİ

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Esra Bilgiç, sette kriz çıkarttı ve bu nedenle kadrodan çıkartıldı.

Esra Bilgiç'in kadrodan çıkartılmasının nedeni ise yapım şirketiyle anlaşılan şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri olarak gösterildi.

Bilgiç'in menajerinin yapımcıyı arayarak sete başlamadan iki defa zam istediği ve yapımcının ise Bilgiç'i kadrodan çıkarttığı öne sürüldü.

Yaşanan gelişmeleriin ardından Süslü Korkuluk dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu merak konusu oldu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialara ilişkin Esra Bilgiç'in menajeri Duygu Durukan'dan bir açıklama geldi.

Durukan, açıklamasında, ''Ana akımda 2023 yılında projeye izin verilmediği için sözleşme şartlarında anlaşamadık.'' ifadelerine yer verdi.