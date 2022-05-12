Diriliş Ertuğrul'un Halime'si vücudunu sımsıkı saran elbisesi ve kıvraklığıyla akıl aldı! 'Taş gibisin taş'

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteriyle adını duyuran Esra Bilgiç, özel bir marka için kamera karşısına geçti. Vücudunu saran payetli elbisesiyle poz veren Bilgiç'e beğeni yağdı.

Oyunculuğa başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ile başlayan Esra Bilgiç, dizide hayat verdiği Halime karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Halime Hatun rolü sayesinde ünü ülke sınırlarını aşan Esra Bilgiç, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu Ödülleri'ni kazandı.

Daha sonra başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle yıldızını iyice parlatan Esra Bilgiç, bu dizinin ardından Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösterdi.

Başrolünü Uğur Güneş ile paylaştığı dizide Gülfem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bilgiç, şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

2017 yılında evlendiği Gökhan Töre'den 2019 yılında tek celsede boşanan Bilgiç, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Töre'den sonra yeniden evlenmeyen ve şu sıralar bekarlığın tadını çıkaran güzel oyuncu, birbirinden güzel karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Payetli elbisesiyle poz verdi

Instagram'da 7 milyona yakın takipçisi bulunan Esra Bilgiç, özel bir marka için kamera karşısına geçti.

Vücudunu sımsıkı saran payetli elbisesiyle poz veren Bilgiç, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Takipçileri, 29 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını beğeni yağmuruna tutarken ''Taş gibisin taş'', ''Maşallah nazar değmesin,'', ''Bu ne güzellik'', ''Kalbimin ritmini değiştirdin'' gibi yorumlar yaptı.