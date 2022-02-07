Diriliş Ertuğrul'un Halime'sini solladı! Kuruluş Osman'ın Bala'sı o kareyle adeta yıktı geçti...

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, güzelliği ile sık sık gündem oluyor. Paylaştığı karelerle bolca beğeni alan Törer, doğal bir güzelliğe sahip olduğunu kanıtladı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon dolu sahneleri ile beğenilen dizide genç isim Özge Törer, Bala Hatun karakterine hayat veriyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan dizide Bala karakterini canlandıran oyuncu, ilk kez ekranlarda yer alıyor.

Farklı bir yüz olarak seyirci karşısına çıkan genç yetenek, sık sık Diriliş Ertuğul'un Halime'si Esra Bilgiç ile kıyaslanıyor.

Doğallığı ile herkesin dikkatini fazlası ile çekmeyi başaran oyuncu, sosyal medya kareleri ile gündeme geliyor.

Yemyeşil gözleri, uzun saçları ve yüzündeki çilleri ile her karesine ayrı beğeni alan Özge Törer, doğal güzel olduğunu ise bir kez daha kanıtladı.

ÖZGE TÖRER'İN DOĞALLIĞI

Dizinin ilk başladığı dönemde sosyal medya hesabı kullanmayan ve hakkında çok fazla bilgi olmayan Özge Törer, ısrarlara dayanamadı ve Instagram hesabı açtı.

Törer'in Instagram'da hesabında çok fazla fotoğraf yok ancak olanlar görenleri büyülemeye yetiyor.

Törer son paylaşımı ile sonbaharın renklerini bir kez daha hatırlatırken, doğallığı dikkati çekti.

Makyaj yapmadığı görülen genç oyuncuya,"Ne kadar güzelsin" "Çok doğal!" "Sakın estetik yaptırma" tarzında birçok yorum geldi.

İŞTE TÖRER'İN O FOTOĞRAFI

ÖZGE TÖRER HAKKINDA

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, 16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversiteyi Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde okuyan Törer, oyunculuk kariyerine Kuruluş Osman dizisi ile başladı.

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, güzelliği ve rolünün hakkını veren başarısı ile dikkatleri çekiyor.