Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sı bakın gerçekte kimin 'annesi' çıktı! Ağzınız açık kalacak...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Hatun karakterine hayat veren Hlya Darcan, kızları ile gündem oldu. Usta ismin kendisi gibi oyuncu olan kızını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul, 5 sezon sürdü ve Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştıkları dizi, 150. bölümü ile final verdi.

5 sezon boyunca dizinin kadrosunda güçlü ve dikkati çeken isimler yer alırken, bu isimlerden birisi Hayme Hatun karakterini canlandıran Hülya Darcan oldu.

Usta isim uzun zamanın ardından Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara geri dönerken, adından sıkla söz ettirmeye başladı.

Sayısız projede yer alan Hülya Darcan, herkesin aklında hala daha "Hayme Ana" olarak yer ediniyor.

27 Nisan 1951 yılında dünyaya gelen ve Tanju Korel'le evlenen Hülya Darcan'ın iki tane güzeller güzeli kızı dünyaya geldi.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlenen oyuncu; 1975'te Zeynep, 1982'de ise Bergüzar dünyaya getirdi.

BERGÜZAR KOREL ANNESİNE BİR HAYLİ DÜŞKÜN

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hüya Darcan'ın Bergüzar Korel'in annesi olduğunu duyanlar şaşırıp kalıyor.

Binbir Gece dizisinden sonra hızla hayatımıza giren ve şimdilerde üç çocuk annesi olan Korel, Darcan'a bir hayli düşkün.

Hem Londra hem İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, boş zamanlarını sıklıkla annesi Hülya Darcan'la geçirmeye çalışıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri için Adana'da olan Hülya Dracan'ın hayranları ise kızının Bergüzar Korel olduğunu öğrendikten sonra, şaşkınlıklarını gizleyemedikleri yorumlar yapıyor.