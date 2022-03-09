Diriliş Ertuğrul'un İbn-i Arabi'sine bakın, öyle bir değişti ki! Eski halinden eser yok...

Diriliş Ertuğrul'un İbn-i Arabi'sine bakın, öyle bir değişti ki! Eski halinden eser yok...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Muhyiddin İbnü'l Arabi karakterine hayat veren Osman Soykut, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Soykut'un son halini gören takipçileri ise şaştı kaldı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Toplam 5 sezon süren ve 150. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisi, büyük bir üne sahip oldu ve birçok ülke tarafından satın alındı.

Yapımcılığını Tekden Film'in, yönetmenliğini ise Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekti.

Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın, Barış Bağcı, Gülsim Ali ve Esra Bilgiç gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen ödüllü dizi projesi Diriliş Ertuğrul'da herkes tarafından sevilen karakterlerden biri de Osman Soykut'tu.

Dizide Muhyiddin İbnü'l Arabi Hazretlerine hayat veren Osman Soykut, bu rolü sayesinde binlerce takipçi edindi.

Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul'a eşlik eden bir karakteri canlandıran Soykut, hitabeti ile de dikkat çekiyordu.

2018 yılına kadar bazı bölümlerde yer alan ve oynadığı karaktere oldukça yakıştırılan Osman Soykut, uzun bir süre sonra son haliyle gündeme geldi.

YENİ İMAJINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Osman Soykut, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagramda yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Osman Soykut, paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşi kurmayı ihmal etmiyor.

Soykut, Instagram hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini şaşırttı. Arabi'yi canlandırdığı dönemde bıraktığı sakalını uzun bir süre muhafaza eden usta oyuncunun stil değişikliğine gittiği görüldü.

MOTOR TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Motorcu paltosu ile çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Osman Soykut, yüksek hacimli motorlara olan sevdasıyla biliniyor.

Sosyal medya hesabından motorla seyahat ettiği yerleri paylaşan Soykut, 65 yaşında olmasına karşın bu sevdasından vazgeçmiyor.

ABD vatandaşlığı da bulunan oyuncunun fotoğrafları ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte, Osman Soykut'un (Ozman Sirgood) son hali…