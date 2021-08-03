Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i yasa boğdu! Hüseyin Özay hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmler yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Hüseyin Özay kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri sebebiyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Korkut Bey karakterini canlandıran usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Onur Akay resmi twitter hesabından "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Topal Hoca, Diriliş: Ertuğrul, Panzehir, Yabancı, Dağ, Hür Adam, Rehber: Hz. Mevlana, Suç Dosyası gibi yapılarda rol alan ünlü oyuncu Hüseyin Özay'ın cenazesinin 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğdu. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı.

1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

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