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- Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i yasa boğdu! Hüseyin Özay hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i yasa boğdu! Hüseyin Özay hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 12:01
- Güncelleme : 03.08.2021 - 12:03
Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri sebebiyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Korkut Bey karakterini canlandıran usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Onur Akay resmi twitter hesabından "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.
Topal Hoca, Diriliş: Ertuğrul, Panzehir, Yabancı, Dağ, Hür Adam, Rehber: Hz. Mevlana, Suç Dosyası gibi yapılarda rol alan ünlü oyuncu Hüseyin Özay'ın cenazesinin 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?
Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğdu. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı.
1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.
DİZİ VE FİLMLERİ
- 2018 - Sen Anlat Karadeniz (Ünal Zorlu)
- 2015 - Diriliş: Ertuğrul (Korkutbey)
- 2013 - Küçük Gelin
- 2013 - Rehber: Hz. Mevlana
- 2012 - Şefkat Tepe
- 2011 - Kurtlar Vadisi Pusu (İzzet Çivril Seslendirmesi)
- 2010 - Hayat Devam Ediyor (Hacı Zeki Fırat)
- 2010 - Ezel2010 - Tek Türkiye (Piro)2010 -
- 2009 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tekstil Şirketinin Patronu)
- 2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ruhi)
- 2009 - Kapadokya Düşlerİ
- 2008 - IV. Osman (Köylü)
- 2007 - Gece Gündüz
- 2007 - Suç Dosyası
- 2007 - Kavak Yelleri (Alp Bey)
- 2006 - Binbir Gece
- 2006 - Arka Sokaklar (Rauf)
- 2006 - İki Aile
- 2005 - Yalancı Yarim (Hakim)
- 2005 - Prison Break (Leon Russom Seslendirmesi)
- 2005 - Hırsız Polis
- 2004 - Acı Hayat (Latif)
- 2004 - Şubat Soğuğu (Devrim Parscan Seslendirmesi)
- 2004 - Kalp Gözü (Rıfat Ağa)
- 2003 - Cennet Mahallesi (Parmaksız Hakkı / Seslendirme)
- 2003 - Kurtlar Vadisi (Behiç Türkcan)
- 2003 - Gurbet Kadını
- 2002 -Sevgi Ana (Mafya Babası)
- 2002 - Seni Yaşatacağım
- 2002 - Koçum Benim
- 2001 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- 2001 - Tuzu Kurular-
- 2001 -Savunma
- 2001 -Koltuk Sevdası
- 2000 -Üvey Baba