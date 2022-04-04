Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman'ı şimdilerde kocaman delikanlı oldu! 'Burak Özçivit'e dönmüşsün'

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman'a hayat veren Emre Üçtepe, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Sosyal medyada aktif olan Üçtepe, Diriliş dizisindeki rolü ile hala akıllarda..

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan,yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştıkları Diriliş Ertuğrul, izlenme rekorları kırdı.

5 sezon boyunca süren ve Süleyman Şah dahil olmak üzere Ertuğrul Bey zamanlarını anlatan dizi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekti.

Kayıların yaşam tarzına ışık tutan dizi hem yurt içi hem de yurt dışında hatırı sayılır bir kitleye ulaştı ve devamında da Kuruluş Osman geldi.

Kuruluş Osman dizisinde başrolde yer alan Burak Özçivit'in küçüklüğünü oynayan Emre Üçtepe, yeniden gündem oldu.

Diriliş dizisinde karşımıza çıkan Emre Üçtepe, şimdilere kocaman ve oldukça yakışıklı bir delikanlı oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra herhangi bir projede izlemediğimiz Üçtepe, sosyal medya hesabından hayranları ile buluşuyor.

KÜÇÜK OSMAN BÜYÜDÜ

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Emre Üçtepe, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini gösteriyor.

Genç yaşında başarılı bir performans sergileyen ve tanınan oyuncu, Diriliş için hala daha seyahatler etmeye devam ediyor.

Diriliş dizisinden sonra herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu, geçen zamanda kocaman bir delikanlı oldu. Gittikçe yakışıklı olduğu görülen oyuncuya, "Burak Özçivit'e benzemişsin" tarzında yorumlar yapılmaya başlandı.

Aslen Tokat'lı olduğu bilinen genç ve yetenekli ismin bundan sonra hangi projelerde yer alacağı ise merakla bekleniyor.