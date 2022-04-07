Diriliş Ertuğrul'un Şehzade Yiğit'i koca delikanlı oldu! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Şehzade Yiğit karakterine hayat veren Burak Temiz, artık büyüdü ve koca bir delikanlı oldu. Yakışıklılığı ile dikkati çeken Temiz'in son hali, görenleri hayrete düşürdü.

2014-2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Tekden Film imzalı Diriliş Ertuğrul dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekti.

Toplam 5 sezon süren ve 150. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisi, Süleyman Şah dahil olmak üzere Ertuğrul Bey zamanlarını ekranlara taşıdı.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın, Barış Bağcı ve Esra Bilgiç gibi yetenekli isimleri buluşturan dizi, hem yurt içi hem de yurt dışında hatırı sayılır bir kitleye ulaştı.

Final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen ödüllü dizi projesi Diriliş Ertuğrul'da en dikkat çeken karakterlerden biri de Şehzade Yiğit Alp'ti.

Halime Sultan'ın kardeşi, Şehzade Numan'ın oğlu olan Şehzade Yiğit, Dündar ile kan kardeşiydi.

Boğaç Alp tarafından Sultan Aleaddin'in yanına götürülürken pusuya düşürülüp öldürülen Şehzade Yiğit karakterine çocuk oyuncu Burak Temiz hayat vermişti.

Rolü sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Burak Temiz, son haliyle herkesi hayrete düşürdü.

Şehzade Yiğit kocaman oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ekranlardan uzaklaşan Burak Temiz, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 90 bini takipçisi bulunan Temiz, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Genç yaşında sergilediği başarılı performansıyla adını duyuran 21 yaşındaki oyuncu, oyunculuktan uzaklaşıp rap müzikle ilgilenmeye başladı.

Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan ve gittikçe yakışıklı olduğu görülen oyuncuya, "Sana ne olmuş", ''Harikasın şehzadem'', ''Şehzade Yğit'e ne yaptın'', ''Çok yakışıklı olmuşsun'' tarzında yorumlar yapıldı.