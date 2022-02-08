Diriliş Ertuğrul'un Sultan Alaeddin'i öyle böyle değişmedi! Son kareleri görenleri hayrete düşürdü

Diriliş Ertuğrul'un Sultan Alaeddin'i öyle böyle değişmedi! Son kareleri görenleri hayrete düşürdü

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı, son kareleriyle yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Şu sıralar ekrandan uzak olan Hakkı, görenler bir hayli şaşırttı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, büyük bir üne sahip oldu ve birçok ülkeye satılma başarısı gösterdi.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Metin Günay'ın yaptığı dizi, aksiyon dolu sahnelerle dikkati çekti.

Dizinin başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç gibi birbirinden yetenekli isimler paylaştı.

Dizinin final vermesinin ardından uzunca bir süre geçti ama başarılı proje Youtube üzerinden ve televizyon kanallarından tekrarlarıyla birçok kez yayınlandı.

Bu güçlü projeye sonradan dahil olan ve herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran Burak Hakkı ise Sultan Alâeddin karakterine hayat verdi.

Obaya gelen ve Etuğrul'a destek olan bir karakteri canlandıran Burak Hakkı, uzun bir süre dizide boy gösterdi.

Bu diziye ve oynadığı karaktere oldukça yakıştırılan Burak Hakkı, uzun bir süre sonra yeni hali ile gündeme geldi.

BURAK HAKKI'NIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE GELEN DEĞİŞİMİ

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölümünde diziye dahil olan Burak Hakkı, ilk başlarda Ebu Mansur olarak gözüktü.

Ardından asıl karakteri olan Sultan Alâeddin'i canlandıran oyuncu, bu rolü ile büyük beğeni topladı. Karizması ve uzun boyu sayesinde role uyum sağlayan Burak Hakkı, uzun zamandır dizilerde yer almıyor.

Yakışıklılığı ile dikkatleri geçen oyuncu, uzun bir süre sonra değiştiğinin göstergesi olan karelerle gündem oldu.

Burak Hakkı'nın yaşadığı değişimi görenler, "Abi sana ne oldu?" "Bu halinle bile yakışıklısın" tarzında yorum yaptı.

Burak Hakkı'nın diziden ayrıldığı dönem, "Sultan Alâeddin (Burak Hakkı) karakteriyle aramızda bulunan değerli oyuncumuza teşekkür eder, bundan sonraki sanat hayatında başarılar dileriz." mesajı yayınlanmıştı.