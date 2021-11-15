Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bomba bir dizi daha! Başrolünde Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı var

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bomba bir dizi daha! Başrolünde Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı var

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Kemal Tekden'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli, ekranlara bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, TRT ekranlarında yayınlanacak.

Yapımcılığını, bir döneme damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden'in üstlendiği Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yakında TRT ekranlarında yayınlanacak olan Tekden Film imzalı Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

BAŞROLÜNDE BURAK SEVİNÇ VAR

Tarihi dizi severler tarafından merakla beklenen dizinin başrolünde, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç yer alıyor.

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi için önemli bir hazırlık aşaması geride kaldı. Yapımcı Kemal Tekden, bu işe büyük bir bütçe yatırdı ve dizi için Kartal'da muhteşem bir plato kuruldu.

Platoyu ziyaret eden TV100 ekipleri, dizinin çekim mekanını görüntüledi. Ankara, Adana ve Bursa şehirlerinin eski halinin bir yansıması olan yeni platoda tüm mekanlar aslına uygun olarak inşa edildi.

26 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre isimli dizinin ikinci serisi olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi, 26 bölümden oluşacak.

Çekimleri devam eden dizinin kadrosunda; Sinan Albayrak, Burak Sevinç, Sena Çakır, Fırat Topkorur, Latif Koru, Hüseyin Soysalan, Derda Yasir Yenal gibi isimler yer alıyor.