Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile ekranlara döndü! Kilit bir role hayat verecek

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile ekranlara döndü! Kilit bir role hayat verecek

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Gümüştekin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mehmet Polat, TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her geçen bölüm reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Son olarak ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu'nun dahil olduğu diziye, yeni bir oyuncu daha katıldı.

MEHMET POLAT BARBAROSLAR'IN KADROSUNDA

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.

Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi efsane dizilerde sergilediği performansla beğeni toplayan usta oyuncu Mehmet Polat, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna dahil oldu.

Mehmet Polat, dizinin 21. bölümünden itibaren Marco Gabriel karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm Fragmanı VİDEO