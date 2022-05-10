Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Diziye yepyeni bir soluk getirecek

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Destan ile ekranlara döndü! Diziye yepyeni bir soluk getirecek

Savaşçı, Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alarak adını duyuran Engin Benli, ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

Reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinden inmeyen ve her bölümü merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Engin Benli Destan'da

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Alıncak rolüyle adından söz ettiren ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Benli, Destan dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle beğeni toplayan Destan dizisinin kadrosuna Engin Benli'nin yanı sıra iki yeni isim daha katıldı.

Engin Benli, Umut Temizaş ve Özgür Koç, Destan dizisinin 22'nci bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak ve sürpriz karakterlere hayat verecek.

Bölüme Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar'ın, Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmaları ve Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ile Batuga'nın destansı aşkının yeniden sınanması damga vuracak.