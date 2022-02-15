Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ölümden döndü! Sette göğsüne kılıç saplandı

Bir döneme damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Cengiz Coşkun, ''Malazgirt 1071'' filminin galasında şoke eden bir itirafta bulundu. Coşkun, sette ölümden döndüğünü açıkladı.

Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, 5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarına damga vuran ve final yapmasına rağmen tekrar bölümleri ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde büyük bir üne kavuşan Cengiz Coşkun, son olarak başrolünü Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran ile paylaştığı TRT ortak yapımı ''Malazgirt 1071'' adlı filmde rol aldı.

Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, sette çok kötü bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, başrol olarak yer aldığı filmin setinde deyim yerindeyse ölümden döndü.

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar'ın üstlendiği Malazgirt 1071 filmi, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Atlas Sinemasın'da yapılan gala ile gösterime girdi.

''HAYATIMDAN OLUYORDUM''

Çekimleri tarihi mekânlarda yapılan film hakkında konuşan Cengiz Coşkun, ölümden döndüğünü itiraf etti.

Bir savaş sahnesinin çekimlerinde kılıcın elinden fırladığını söyleyen Coşkun, sette yaşadığı kazayı, "Ben bu filmin çekimlerinde hayatımdan oluyordum. Kılıç bir anda takılıp fırladı, üzerimdeki zırhı deldi geçti. Kaburga kemiğime dayanıp saplandı. Öyle bir hayati kaza atlattım. Sevdiğim meslek uğruna canımdan olabilirdim ama karşınızdayım." dedi.

USTA OYUNCULAR BAŞROLDE

Cengiz Coşkun'un Sultan Alparslan’ı canlandırdığı filmde, Haluk Piyes Alparslan'ın Anadolu seferlerinde öncü komutanı Afşin Bey'e hayat veriyor.

Usta oyuncu Caner Kurtaran Romen Diyojen karakterini canlandırırken, Vildan Atasever ise kural tanımaz Hırslı Kraliçe Ludika'ya hayat veriyor.

Yapımcılığını 2056 Sinema'nın üstlendiği tarihi film, Türkiye'de alışılagelmiş tüm savaş filmleri algısını değiştirmeyi hedefliyor.

FİLMİN KONUSU

Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu’ya seferleri devam ettirmektedir. Bizans'da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açmıştır. Bu duruma dur demek isteyen Romen Diyojen önce bir darbe girişimi ile yönetimi ele geçirmeye çalışmış ancak başarılı olamayarak idam mahkûmu haline gelmiştir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen’in hedefinde, Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi vardır. İki ordu Malazgirt ovasında karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda bin yıl sürecek serüveni başlayacaktır.