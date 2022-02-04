Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Yalnız Kurt ile ekranlara döndü! Usta isim kilit bir role hayat verecek

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Yalnız Kurt ile ekranlara döndü! Usta isim kilit bir role hayat verecek

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ural Bey karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kürşat Alnıaçık, ATV'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna Viking rolüyle dahil oldu.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi.

Oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt, cuma gününe ait reyting sıralamasını altüst etti.

Bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan diziden izleyicilerin yüzünü güldürecek bir transfer haberi geldi.

KÜRŞAT ALNIAÇIK KADRODA

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ural Bey karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kürşat Alnıaçık, ATV'nin 'Yeni Kurtlar Vadisi' olarak adlandırılan Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Usta oyuncu Kürşat Alnıaçık, dizide Viking karakterine hayat verecek.

VİKİNG KARAKTERİ HAKKINDA

Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…