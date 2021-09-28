Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı! O isim Kanunsuz Topraklar'da boy gösterecek

FOX'un yeni dizilerinden birisi olan Kanunsuz Topraklar, yarın ekranda olacak. Dizinin tanıtımları heyecanlandırırken, ilk bölümü öncesi kadroya bir oyuncu daha dahil oldu.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Kanunsuz Topraklar, yarın FOX ekranlarında olacak.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, konusu ve kadrosu ile dikkati çekiyor.

Yayınlanan tanıtımlarda yer alan sahneler nefes keserken, reyting yarışında nasıl bir yer edineceği ise merak konusu oldu.

Çarşamba günlerinin yıldızı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz olurken, Kanunsuz Topraklar'ın ise sıralamada kendisine nasıl bir yer bulacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

1939 yılında Zonguldak'ta yaşanan olayları konu alacak olan diziye, bir oyuncu daha dahil oldu.

Projeye dahil olan oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız Kaan Taşaner...

KAAN TAŞANER KADRODA

Projeye dahil olan Kaan Taşaner dizide canlandırdığı Yavuz karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanacak.

Kaan Taşaner, kömür madeni sahibi olan Malik Bey’in (Murat Daltaban), işletme müdürü ve avukatı olan Yavuz’a hayat verecek.

Gülfem’le (Esra Bilgiç) evlenerek Malik Bey’in servetine ortak olmak isteyen Yavuz, bu yolda attığı adımlarla izleyenleri şaşırtacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN KONUSU

Madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir.

Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik Bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç), hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür.

Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.