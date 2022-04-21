Diriliş Halime'sinden kısacık elbisesi ve puantiyeli çorabıyla görsel şölen! Açıldıkça açılmaya devam...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri sayesinde ünlenen Esra Bilgiç, ara verdiği Instagram'a geri döndü. Siyahlar içerisinde güzelliğine güzellik katan Bilgiç, herkesin ilgisini çekti.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor.

Hukuk öğrencisi olduğu bilinen ve ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul ile kamera karşısına geçen Bilgiç. 21 Ekim 2017 yılında Gökhan Töre ile evlendi.

İkilinin evliliği 17 Haziran 2019 yılında biterken Bilgiç, ikinci dizisi olan Bir Umut Yeter'e başladı ancak hayal kırıklığına uğradı.

Sadece 6 bölüm süren diziden sonra oyunculuğa ara vermeyen Bilgiç, Murat Yıldırım ile birlikte Ramo'da boy gösterdi.

Ramo'da hayat verdiği Sibel Kaya ile Diriliş'te kazandığı ününü katlayan Esra Bilgiç, son olarak Kanunsuz Topraklar'da yer aldı.

Kanunsuz Topraklar dizisi seyirciden umduğu ilgiyi göremedi ve Bilgiç'in büyük umutlarla başladığı dizi sadece 16 bölüm sürdü.

Şu sıralar imza attığı reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Esra Bilgiç, ara verdiği Instagram'a geri döndü.

Döner dönmez kısa siyah bir elbisesiyle olan karesini yayınlayan güzel oyuncu, hayranlarından beğenileri kaptı.

Esra Bilgiç'in siyahlar içerisindeki güzelliği

Ali adında bir erkek kardeşi olan ve son olarak Çağatay Ulusoy ile aynı dizide yer alacağı konuşulan ancak projeden ayrıldığını açıklayan Esra Bilgiç, sınavları nedeniyle ara verdiği sosyal medyaya geri döndü.

Kısacık saçları ve yemyeşil güzel gözleri ile herkesi büyüleyen Esra, Instagram'a yeni bir post attı.

Siyah elbisesi ve puantiyeli çorabı ile baş döndürücü bir güzelliğe sahip olan Esra Bilgiç için, "Harikasın" , "Açıldıkça açıldın" , "Sonunda geri döndün!", "Halime Hatun yine bomba gibisin" tarzında farklı ama övgü dolu yorumlar geldi.