Diriliş'in Ertuğrul Beyi'nin sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Eşi güzelliğiyle akılları aldı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan ve yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, aile hayatını ve çocuklarını sosyal medyadan ve basından uzak tutmaya çalışıyor.

26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi dizilerde yer alan Altan, Diriliş Ertuğrul sayesinde ününe ün kattı.

Ertuğrul Gazi karakteri sayesinde hem yurt içi hem de yurt dışında tanınan Engin Altan Düzyatan, 150 bölüm boyunca ekranda kaldı.

Diriliş Ertuğrul bittikten sonra Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yer alan oyuncu, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi.

İkilinin mutlu giden evliliği iki çocukla taçlanırken, çift çocuklarına Emir Aras ve Alara ismini verdi.

Eşiyle sosyal medyadan zaman zaman paylaşım yapan ancak çocuklarını basından uzak tutan Engin Altan, boş zamanlarını ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor.

Çocuklarıyla olan aktiviteleri ise Neslişah Alkoçlar kendi sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Engin Altan Düzyatan çocuklarını göstermek istemiyor

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, çocuklarının yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

Çocukları dünyaya geldiğinden beri dikkatli davranan çift, şimdiye kadar net bir görüntü vermedi ve basına yakalanmadı.

Çocuklarını merak eden hayranları sosyal medya üzerinden neden paylaşmadığını öğrenmek istiyor.

Ancak bazı hayranları ise çocukları korumak için iyi bir yöntem olduğunu söylüyor.

Neslişah Alkoçlar, paylaştığı görüntülerde çocuklarının yüzünü göstermemeye ekstra önem veriyor.