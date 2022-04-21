Diriliş'in hain Kurdoğlu'su ortaya çıktı, son halini gören küçük dilini yuttu! Diziyle alakası kalmamış...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Kurdoğlu karakterine hayat veren Hakan Vanlı, yaşadığı değişimle gündem oldu. Sakallarını kesen ve dizideki halinden uzaklaşan oyuncu, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu yoğun olarak Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş Ertuğrul, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizi, 5 sezon boyunca fırtına gibi esti.

Birçok ödüle layık görülen, yurt içi ve yurt dışında sevilen Diriliş Ertuğrul, tarih ve aksiyon dolu sahneleriyle soluksuz izlendi.

150. bölümü ile final yapan dizi Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazi dönemine ışık tutarak, tarihin birçok önemli noktasına değindi.

150 bölüm boyunca sayısız oyuncunun yer aldığı dizide Hakan Vanlı, Kurdoğlu karakteriyle boy gösterdi.

1 Mart 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kadrosunda yer alan ve sayısız proje ile ekran karşısına çıkan Vanlı, Kurdoğlu karakteri sayesinde ününe ün kattı.

Kurdoğlu'nun ekranda olduğu dönem herkesin favorisi haline gelen Hakan Vanlı, uzun zamandır sessizliğini koruyordu.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Hakan Vanlı, sosyal medya hesabını ise aktif kullanan isimlerden değil.

Ancak yüklediği bazı kareler ile yaşadığı değişim gözler önüne serilen Vanlı, dizinin hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Hakan Vanlı'nın son hali

2014 yılının Aralık ayında başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde Kurdoğlu'nu canlandıran ve kariyerinde güzel bir döneme geçen Hakan Vanlı, sakallarını kesti.

O döneme göre biraz daha kilo verdiği görülen Vanlı, sosyal medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Tatil yapmayı ve daha rahat giyinmeyi tercih eden oyuncunun eni haline ise dizinin hayranları kayıtsız kalamadı.

Dizinin yayınladığı dönem yaptığı hainlikle akıllarda yer edinen Hakan Vanlı'ya hala Kurdoğlu diyenler, "Bu ne değişim, tanıyamadık" demeyi ihmal etmedi.

Sayısız yapımda yer alan oyuncu uzun bir süre daha Kurdoğlu karakteriyle anılacak gibi duruyor.