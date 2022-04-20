Diriliş'in Halime Hatun'u dekolteyi fazla kaçırdı! Dantelli atletiyle açıldıkça açıldı.. 'Tutana aşk olsun'

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in paylaştığı son poz, hayranlarından yorum aldı. "Diziyle alakası yokmuş" diyenler, güzelliğini es geçemedi.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer alan oyuncu, Halime Hatun olarak 4 sezon boyunca ekrandaydı.

Bu sayede Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu Ödülleri'ni kazanan Bilgiç, ününe ün kattı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden aniden ayrılan ve herkesi şaşırtan Bilgiç, oyunculuğa ara vermedi ve sadece 6 bölüm süren Bir Umut Yeter dizisinde yer aldı.

Bu dizide yaşadığı hayal kırklığını Show TV'de yayınlanan Ramo sayesinde unutan Esra Bilgiç, Murat Yıldırım ile iyi bir uyum sergiledi.

2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösteren oyuncu, son zamanlarda adını yer aldığı reklam filmleriyle duyurdu.

Diziler dışında da reklam filmleriyle gündeme gelen Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla güzelliğini konuşturuyor.

Son olarak kot bir ceket ve kırmızı bir büstiyerle çektirdiği karesini yayınlayan oyuncuya sayısız beğeni geldi.

Esra Bilgiç'in baş döndüren güzelliği

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteri sayesinde ünlenen Esra Bilgiç, sosyal medya kareleri sayesinde gündemden düşmüyor.

Kusursuz bir güzelliğe sahip olan ve şu sıralar hukuk okuduğu bilinen Bilgiç, son paylaştığı kare ile yine akılları aldı.

Kot bir ceket ve dantelli bir büstiyerle güzelliğini konuşturan Esra Bilgiç'e sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

Esra Bilgiç'in yer aldığı Diriliş dizisine atıfta bulunanlar, "Diziyle alakası kalmamış" , "Çok açıldı" dedi ancak bazı hayranları ise bu yorumları kınadı.

Esra Bilgiç'in bir oyuncu olduğunu ve her halinin güzel olduğunu söyleyenler, iltifatları ile genç ismi onurlandırdı.