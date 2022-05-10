Diriliş'in Halime'si diziden sonra açıldıkça açıldı! Geceliğiyle küvete girdi, yetmedi dekoltesini açtı..

Diriliş Ertuğrul'un güzel ismi Esra Bilgiç, bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Geceliğiyle küvette pozlar veren güzel ismin güzelliği ve havalı halleri hayranlarından tam not aldı.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu, 4 sezon sonra diziden ayrıldı.

Halime Hatun sayesinde başarısına başarı katan Esra Bilgiç, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu Ödülleri'ni kazandı.

Güzelliği ve performansıyla ekranda kalıcı olacağını göstere güzel isim, ilk hayal kırıklığını ise Bir Umut Yeter dizisinde yaşadı.

6 bölüm sonra final veren dizinin ardından Murat Yıldırım ile beraber Ramo'da yer alan Esra, Sibel karakteri ile yeniden popüler oldu.

Bu dizinin ardından Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandıran oyuncu, 21 Ekim 2017 yılında Gökhan Töre ile evlendi.

Büyük umutlarla evlenen Esra Bilgiç, 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı ve yeni bir hayata başladı.

Bilkent Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden ve hukuk okuduğu bilinen Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Diriliş'in Halime'si küvete girdi

Bir iç giyim markası için kamera karşısına geçen Esra Bilgiç, güzelliğiyle olay oldu.

Pembe geceliği ile sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla beğeni toplayan Esra, küvete girdi ve havasını konuşturdu.

Reklamın ilk çekimlerinde ceket giydiği için eleştirilen Esra Bilgiç'in hayranları peş peşe yayınladığı karelerle mest oldu.

"Sayfama güneş doğdu" , "Bu ne güzel sürpriz" tarzında yorumları sıralayan hayranlarından Esra'nın kusursuz güzelliğine beğeni geldi.

Gökhan Töre'den sonra yeniden evlenmeyen Bilgiç'in şu sıralar ise kalbinin boş olduğu biliniyor...