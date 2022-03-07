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    Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!

    Diriliş Ertuğrul dizisinden Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Çoşkun, şu sıralar ekranlardan uzak. Ünlü ismin hayranları ise Çoşkun'un nerede olduğunu ve son halini merak etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 17:48
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    Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!

    10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan tarih dizisi Diriliş Ertuğrul, sürdüğü 5 sezon boyunca rekor kırdı.

    Dizi başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Serdar Gökhan ve Cengiz Çoşkun'u buluşturdu.

    Dizide başarılı bir performans sergileyen Cengiz Çoşkun, Ertuğrul Bey'in yakın alpi olan Turgut'a hayat verdi.

    5 sezon boyunca dizide kalan ve Turgut Alp karakteri sayesinde adını duyuran ünlü isim, Kuruluş Osman'da yer almadı.

    Herkes Kuruluş Osman'da Turgut Alp sürprizi olacağını beklerken, Coşkun yeni sinema filminin çekimlerine başlamıştı.

    Malazgirt 1071 filminde yer alan ve ekranlarda bayadır gözükmeyen ünlü ismin son hali merak konusu oldu.

    TURGUT ALP'İN SON HALİ

    Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Çoskun, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

    Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile beğenilen Coşkun, sosyal medya hesabında ise bir hayli aktif.

    Ekranlara ne zaman döneceği bilinmeyen oyuncunun geçen zamanda pek değişmediği görüldü. Yakışıklı isim, imajını ise Diriliş dönemlerindeki gibi yapmaya devam ediyor.

    İŞTE YENİ KARELERİ

    Diriliş in Turgut u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp in son haline bakın! #1

    Diriliş in Turgut u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp in son haline bakın! #2

    Diriliş in Turgut u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp in son haline bakın! #3

    Diriliş in Turgut u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp in son haline bakın! #4


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