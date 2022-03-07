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- Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!
Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 17:48
10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan tarih dizisi Diriliş Ertuğrul, sürdüğü 5 sezon boyunca rekor kırdı.
Dizi başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Serdar Gökhan ve Cengiz Çoşkun'u buluşturdu.
Dizide başarılı bir performans sergileyen Cengiz Çoşkun, Ertuğrul Bey'in yakın alpi olan Turgut'a hayat verdi.
5 sezon boyunca dizide kalan ve Turgut Alp karakteri sayesinde adını duyuran ünlü isim, Kuruluş Osman'da yer almadı.
Herkes Kuruluş Osman'da Turgut Alp sürprizi olacağını beklerken, Coşkun yeni sinema filminin çekimlerine başlamıştı.
Malazgirt 1071 filminde yer alan ve ekranlarda bayadır gözükmeyen ünlü ismin son hali merak konusu oldu.
TURGUT ALP'İN SON HALİ
Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Çoskun, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.
Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile beğenilen Coşkun, sosyal medya hesabında ise bir hayli aktif.
Ekranlara ne zaman döneceği bilinmeyen oyuncunun geçen zamanda pek değişmediği görüldü. Yakışıklı isim, imajını ise Diriliş dönemlerindeki gibi yapmaya devam ediyor.
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