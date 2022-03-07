Haberler

Medya Haberleri

Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!

Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!

Diriliş Ertuğrul dizisinden Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Çoşkun, şu sıralar ekranlardan uzak. Ünlü ismin hayranları ise Çoşkun'un nerede olduğunu ve son halini merak etmeye başladı.