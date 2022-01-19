Dişleriniz kamaşacak! Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun çocukluğu

Mahkum dizisindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun çocukluk fotoğrafını görenler, yorum yağmuruna tuttu.

Mahkum dizisiyle ekranda yer alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, çocukluğuyla gündemde.

36 yaşındaki Hacıoğlu, Ayla filmi başta olmak üzere birçok başarılı projede yer aldı.

Şimdilerde ise Mahkum dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, seyirciden de tam not alıyor.

MİNİK İSMAİL HACIOĞLU

Hacıoğlu, henüz çok küçükken televizyon ekranında usta sanatçı Barış Manço'nun taklidini yapmıştı.

Bu halini daha önce kendi Instagram hesabında da paylaşan İsmail Hacıoğlu'nun, bir çocuğu da bulunuyor.

İşte İsmail Hacıoğlu'nun çocukluğu...