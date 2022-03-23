Petrol
120.64
4.47%
Euro
16.29
-0.41%
Dolar
14.85
0.17%
Altın
924.00
0.86%
Borsa
2176
-0.59%
Bitcoin
623.872
-1.66%
BTXN Coin
42.27
1.48%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Disney Channel Türkiye'nin yayın hayatı biriyor

    Disney Channel Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ‘en sevilen’ içeriklerinin tüm bölümleriyle yakında Disney+’ta olacağı belirtildi.
    • AA
    • 23.03.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Disney Channel Türkiye'nin yayın hayatı biriyor

    Disney Channel Türkiye, yayın hayatına son vererek dijital platforma geçiyor.

    Kanal kararı, sosyal medyadan açıkladı.

    The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu.

    Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye de var.

    "TÜM BÖLÜMLER DİSNEY+'TA"

    Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!’" ifadelerine yer verildi.

    Disney Channel Türkiye nin yayın hayatı biriyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Ataşehir'de alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti
    İç Haber

    Ataşehir'de alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Ümraniye'de el frenini çekmeyen kadın aracının altında can verdi
    3. Sayfa

    Ümraniye'de el frenini çekmeyen kadın aracının altında can verdi

    Görüş Bildir