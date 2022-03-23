Disney Channel Türkiye'nin yayın hayatı biriyor

Disney Channel Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ‘en sevilen’ içeriklerinin tüm bölümleriyle yakında Disney+’ta olacağı belirtildi.

Disney Channel Türkiye, yayın hayatına son vererek dijital platforma geçiyor.

Kanal kararı, sosyal medyadan açıkladı.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu.

Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye de var.

"TÜM BÖLÜMLER DİSNEY+'TA"

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!’" ifadelerine yer verildi.