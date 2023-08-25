Disney istemedi, TV'ye geliyor: İşte Atatürk filminden ilk fragman! Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" filminden ilk fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

DisneyPlus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizi, filme dönüştürüldü.

Tartışmaları beraberinde getiren Atatürk filmi, milyonlar tarafından merakla bekleniyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk filminde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Fragman geldi

3 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İynemli, fragmanı;

"1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk" notuyla paylaştı.

İşte ilk fragman...