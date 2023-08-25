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DisneyPlus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizi, filme dönüştürüldü.
Tartışmaları beraberinde getiren Atatürk filmi, milyonlar tarafından merakla bekleniyor.
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk filminde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.
Fragman geldi
3 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İynemli, fragmanı;
"1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk" notuyla paylaştı.
İşte ilk fragman...