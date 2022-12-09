Disney Plus ücretsiz izlenir mi, deneme süresi var mı? Disney Plus üyelik ücretleri!

Disney Plus ücretsiz izlenir mi, deneme süresi var mı? Disney Plus üyelik ücretleri!

Bugün yayına giren Recep İvedik 7 filminden sonra izleyiciler, Disney Plus platformunu araştırmaya başladı. Peki Disney Plus ücretsiz deneme süresi var mı? Üyelik ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yayınlanmaya başlayan Disney Plus, birçok film ve Türk oyuncu ile anlaşma sağladı.

Disney Plus, hem pazarlama stratejisi hem de içerik havuzuyla büyük bir ses getirdi.

Son olarak Recep İvedik 7 filminin 9 Aralık 2022 tarihinen itibaren Disney Plus'ta yayına girdi. Sinema severler ise filmi ücretsiz izlemenin yolunu arıyor.

Peki Disney Plus ücretsiz izlenir mi? Deneme süresi var mı? Disney Plus üyelik ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Disney Plus deneme süresi var mı?

Disney Plus ücretsiz denemesi bulunmuyor. Bu nedenle uygulamayı denemenin en ucuz yolu, 1 aylık Disney Plus üyeliği satın almak olacaktır.

Diney Plus üyelik fiyatları

Disney+’ın üyelik ücretleri kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+’a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+’a tüm yıl boyunca erişebilir.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır.