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    Disney Plus'ın ilk Türk dizisi 'Kaçış' hangi gün yayınlanıyor?

    Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Kaçış dizisi büyük merak uyandırdı..
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 23:31
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    Disney Plus'ın ilk Türk dizisi 'Kaçış' hangi gün yayınlanıyor?

    Senaryosunu Engin Akyürek'in yazdığı ve başrolünü üstlendiği Kaçış dizisi son zamanlarda büyük merak uyandırıyor.

    Disney Plus ın ilk Türk dizisi Kaçış hangi gün yayınlanıyor? #1

    Ülkemizde yayın hayatına kısa süre önce başlayan Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan Kaçış haftada bir bölüm yayınlanacak şekilde paylaşılıyor.Büyük merak uyandıran ilk 2 bölüm aksiyon ve macera dolu şekilde ilerliyor.

    Kaçış hangi gün?

    Şu ana kadar 2 bölümü yayınlanan Kaçış dizisinin her hafta çarşamba günleri yeni bölümünün platforma ekleneceği açıklandı.Dizinin kaç bölüm olacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

     

     


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