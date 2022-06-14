Petrol
123.52
1.04%
Euro
18.0643
0.40%
Dolar
17.2434
-0.11%
Altın
1.012
0.32%
Borsa
2522
0.46%
Bitcoin
400.688
-8.17%
BTXN Coin
8.91
7.60%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Disney+ Türkiye hizmete açıldı: Özellikleri ve ücreti

    Dijital içerik platformları arasındaki rekabeti ateşleyen Disney Plus, Türk izleyicilerinin kullanımına sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Disney+ Türkiye hizmete açıldı: Özellikleri ve ücreti

    Çevrimiçi dizi, film ve içerik platformları arasındaki rekabet iyice kızıştı.

    Türkiye'de hizmet veren Netflix, HBO, Exxen ve benzeri platformlar arasına yeni bir seçenek eklendi.

    ABD'li medya şirketi The Walt Disney Company'nin online içerik izleme hizmeti Disney+ Türkiye'de hizmete girdi.

    14 Haziran saat 10.00 itibarıyla içeriklerini yayına sunan Disney Plus, yerli yabancı birçok seçenek barındırıyor.

    Tek üyelikle 4 ekran

    Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak.

    Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

    Disney+ Türkiye hizmete açıldı: Özellikleri ve ücreti #1

    Üyelik ücreti

    RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus'ın üyelik fiyatları da belli oldu.

    Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre bu platforma üye olmak isteyen bir tüketici, iki farklı tercihte bulunabilecek.

    Yıllık üye olanlar Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler.

    • Disney+ Türkiye aylık abonelik fiyatı: 34,99 TL

    • Disney+ Türkiye yıllık abonelik fiyatı: 349,90 TL (Aylık 29,16 TL)

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Muğla'da 44 göçmen yakalandı
    İç Haber

    Muğla'da 44 göçmen yakalandı

    İstanbul'da gümrükte bekleyen araçlar ziyan ediliyor
    Gündem

    İstanbul'da gümrükte bekleyen araçlar ziyan ediliyor

    Görüş Bildir