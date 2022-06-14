Disney+ Türkiye hizmete açıldı: Özellikleri ve ücreti

Dijital içerik platformları arasındaki rekabeti ateşleyen Disney Plus, Türk izleyicilerinin kullanımına sunuldu.

Çevrimiçi dizi, film ve içerik platformları arasındaki rekabet iyice kızıştı.

Türkiye'de hizmet veren Netflix, HBO, Exxen ve benzeri platformlar arasına yeni bir seçenek eklendi.

ABD'li medya şirketi The Walt Disney Company'nin online içerik izleme hizmeti Disney+ Türkiye'de hizmete girdi.

14 Haziran saat 10.00 itibarıyla içeriklerini yayına sunan Disney Plus, yerli yabancı birçok seçenek barındırıyor.

Tek üyelikle 4 ekran

Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak.

Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

Üyelik ücreti

RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus'ın üyelik fiyatları da belli oldu.

Disney+ Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre bu platforma üye olmak isteyen bir tüketici, iki farklı tercihte bulunabilecek.

Yıllık üye olanlar Disney+'ı daha uygun bir fiyat karşılığında kullanabilecekler.