24 TV'de Esra Elönü'nün konuğu olan Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, "Kılıçdaroğlu, bizi görmedi. Ama HDP'yi savunmaya geçince onun üzerine avukat tanımam, CHP'nin içine HDP kaçmış" dedi.

Diyarbakır'da 2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan azimli anne Ayşegül Biçer, akıllarda "O çocuk buraya gelecek" sözleriyle kalmıştı.

HDP'ye karşı direnip, oğlunu dağdan indiren annelerden biri olan Ayşegül Biçer, 24 TV'de yayınlanan ve Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu.

Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Ayşegül Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU'NA 'SAYIN' DİYE DE HİTAP ETMİYORUM"

"HDP, Kürtlerin savunucusu olamaz. HDP, PKK'nın finansal kaynağı aslında şehirde. Bizi savunmuyor. Burda kurduğu siyasi partiler, PKK'yı orada ayakta tutmaya çalışıyor. Buradan Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum, 'sayın' diye de hitap etmiyorum. Bizim orada siyasi hiç bir işimiz olamazdı, çünkü yüreğimiz yandı, daha da yanmaya devam ediyor. Çünkü ben kendi evladımı kazandım ama dağda bir sürü evlat var."

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer: CHP'nin içine HDP kaçmış VİDEO

"CHP'NİN İÇİNE HDP KAÇMIŞ"

Esra Elönü, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu çözmek için, HDP'yi meşru bir organ olarak görebiliriz" ifadelerini sorması üzerine Biçer, "Ben bunları buradan bir kez daha şiddetle kınıyorum. Çünkü 3 senedir HDP İl Binası önünde mücadele eden anne - babalar, aslında vatanı için de mücadele ediyor. Türkiye'nin birlik-beraberliği için de mücadele ediyor. Diyoruz ki, gelin kimse bölmesin bizi. Ama Kılıçdaroğlu, bizi görmedi, gördüyse de görmemezlikten geldi. Ama HDP'yi savunmaya geçince onun üzerine avukat tanımam, CHP'nin içine HDP kaçmış" dedi.