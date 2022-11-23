7 Kasım’da başlayan kuralar son hızıyla devam ediyor ve sıra Diyarbakır'a geldi. Peki, Diyarbakır TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. İkinci etap kuraları ise 28 Kasım'a kadar çekilecek.

Binlerce vatandaş bu sayede kendi evine ve iş yerine kavuşacak. TOKİ'ye başvuranlar, süreci resmi hesaplardan da takip edebilecek.

6 ay içerisinde bu çekilişler tamamlanmış olacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Doğu'da başlanılan bu çekilişlerde sıra Diyarbakır'a geldi ve "Diyarbakır TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?" sorusu gündem oldu.

Peki, Diyarbakır TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı....

Diyarbakır TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Sosyal Konut Projesi kapsamında kentte toplam 5 bin 550 konut yapılacak. Diyarbakır Merkez: 3 bin 514, Çermik: 158, Çüngüş: 112, Dicle: 250, Eğil: 126, Ergani: 300, Hani: 250, Hazro: 124, Kocaköy: 70, Kulp: 200, Silvan: 250, Bismil: 196.

Diyarbakır TOKİ kura çekimi 26 Kasım tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve kura 27 Kasım'da tamamlanacak. Diyarbakır TOKİ kura çekimi Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda yapılacak.

Diyarbakır Merkez için 26 Kasım, Çermik, Çüngüş, Eğil, Ergani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Bismil, Dicle, Hani ve Silvan ilçelerinde ise 27 Kasım’da kura çekimi yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.