Dizi aşkı senaryodan taştı! Çukur'un yıldızları Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi?

Dizi aşkı senaryodan taştı! Çukur'un yıldızları Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi?

Çukur dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadıkları iddiasının magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından İynemli'den bir açıklama geldi.

Final yapan Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteri ile başrolü üstlenen Aras Bulut İynemli, 6 yıllık sevgilisi Bige Önal ile sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı.

Ayrılık kararının ardından Bige Önal ile birlikte yaşadığı evden taşınan İynemli hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü oyuncunun, Çukur dizisinde Efsun karakteriyle eşini canlandıran Damla Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddiaların ardından ilk açıklama ise Aras Bulut İynemli cephesinden geldi. .

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

İynemli'nin menajerlik şirketi açıklama yaparak kesin bir dille yalanladı. Şirket, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.