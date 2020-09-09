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- Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...
Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 15:56
8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Peki, hangi diziler ve yarışmalar birbiriyle kapıştı? İşte 8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları...
8 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 8 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Baraj, Hekimoğlu ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...
8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI
8 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyordu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- MASTERCHEF TURKIYE TV8
2- MENAJERIMI ARA STAR TV
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- BARAJ FOX
6- HEKIMOGLU KANAL D
7- ESRA EROL'DA ATV
8- SARK BULBULU (T.S) SHOW TV
9- SHOW ANA HABER SHOW TV
1-0 MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV
AB İLK 10 PROGRAM
1- MASTERCHEF TURKIYE TV8
2- MENAJERIMI ARA STAR TV
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- HEKIMOGLU KANAL D
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
7- HEKIMOGLU (OZET) KANAL D
8- MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV
9- BARAJ FOX
10- SHOW ANA HABER SHOW TV