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    Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

    8 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 8 Eylül akşamının birincisi hangi yayın? 8 Eylül reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 15:56
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    Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

    8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Peki, hangi diziler ve yarışmalar birbiriyle kapıştı? İşte 8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları...

    8 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 8 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Baraj, Hekimoğlu ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

    8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

    8 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyordu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

    Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları... #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- MASTERCHEF TURKIYE TV8

    2- MENAJERIMI ARA STAR TV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    5- BARAJ FOX

    6- HEKIMOGLU KANAL D

    7- ESRA EROL'DA ATV

    8- SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

    9- SHOW ANA HABER SHOW TV

    1-0 MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV

    Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları... #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- MASTERCHEF TURKIYE TV8

    2- MENAJERIMI ARA STAR TV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    4- HEKIMOGLU KANAL D

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    6- MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

    7- HEKIMOGLU (OZET) KANAL D

    8- MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV

    9- BARAJ FOX

    10- SHOW ANA HABER SHOW TV

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