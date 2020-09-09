Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 8 Eylül akşamının birincisi hangi yayın? 8 Eylül reyting sonuçları...

8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Peki, hangi diziler ve yarışmalar birbiriyle kapıştı? İşte 8 Eylül 2020 Salı gününün reyting sonuçları...

8 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 8 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Baraj, Hekimoğlu ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 8 Eylül 2020 Salı reyting sonuçları...

8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyordu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- MASTERCHEF TURKIYE TV8

2- MENAJERIMI ARA STAR TV

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5- BARAJ FOX

6- HEKIMOGLU KANAL D

7- ESRA EROL'DA ATV

8- SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

9- SHOW ANA HABER SHOW TV

1-0 MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1- MASTERCHEF TURKIYE TV8

2- MENAJERIMI ARA STAR TV

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- HEKIMOGLU KANAL D

5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6- MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7- HEKIMOGLU (OZET) KANAL D

8- MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV

9- BARAJ FOX

10- SHOW ANA HABER SHOW TV