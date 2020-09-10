Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

Dizi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 9 Eylül akşamının birincisi hangi yayın? 9 Eylül reyting sonuçları...

9 Eylül 2020 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Peki, hangi diziler ve yarışmalar birbiriyle kapıştı? İşte 9 Eylül 2020 Çarşamba gününün reyting sonuçları...

9 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 9 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Baraj, Hekimoğlu ve Menajerimi Ara kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 9 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

Kanal D'nin sabah kuşağında Neler Oluyor Hayatta ekranda yer alırken, akşam kuşağında ise Uzaydan Gelen Fırtına filmi ve Çarkıfelek programı yayınlandı.

Star TV'de sabah kuşağında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yer alırken akşam kuşağında Kara Bela filmi ve Arkadaşım Hoşgeldin programının tekrarı yayınlandı.

EN SEVİLEN DİZİ HANGİSİ OLDU?

Fox TV'de dikkat çeken programlar; Çalar Saat ve Fox Ana Haber oldu. Daha sonra ise Sen Çal Kapımı dizisi ekranlara geldi.

Show TV'de sabah kuşağında Kendine İyi Bak, Asuman'la Sevgili Dünürüm ekranlara geldi. Daha sonra ise Düğüm Salonu filmi yayın akışında yer aldı.

TV 8'de ise Masterchef günün iddialı programlarından biri oldu.

İşte 9 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- SEN CAL KAPIMI FOX

2- MASTERCHEF TURKIYE TV8

3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4- SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6- ESRA EROL'DA ATV

7- SHOW ANA HABER SHOW TV

8- BENIM ADIM MELEK TRT 1

9- BLACK PANTHER (Y.S) ATV

10- ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1- MASTERCHEF TURKIYE TV8

2- SEN CAL KAPIMI FOX

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6- MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7- BENIM ADIM MELEK TRT 1

8- SHOW ANA HABER SHOW TV

9- BLACK PANTHER (Y.S) ATV

10- ATV GUN ORTASI ATV