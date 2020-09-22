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    Dizi reyting sırası açıklandı! 21 Eylül 2020 reyting sıralaması nasıl?

    Çukur, Sefirin Kızı, Gençliğim Eyvah dizilerinin yayınlandığı dünün reyting sıralaması açıklandı. Müge Anlı kaçıncı sırada? 21 Eylül 2020 reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:21
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    Dizi reyting sırası açıklandı! 21 Eylül 2020 reyting sıralaması nasıl?

    Dün TV ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarından hangisi birinci sırada yer aldı merak ediliyor. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününün reyting sonuçları nasıl?

    İşte 21 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...

    Reyting sıralamasında özellikle diziler yeni sezon bölümlerine başlarken aksiyon türündeki filmler de sıralamaya girebilmek için mücadele ediyor. Tüm kanallara ait sonuçlar bir gün öncesinde açıklanıyor.

    21 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

    Buna göre; Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül Çukur, Sefirin Kızı, Gençliğim Eyvah dizilerinden hangisi reyting sonuçlarına göre birinci oldu?

    Medya gündemini yakından takip edenler 21 Eylül reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında büyük mücadele yaşanırken total, ab ve abc1 sıralamalar yapımların izlenme oranını gösterecek.

    Dizi reyting sırası açıklandı! 21 Eylül 2020 reyting sıralaması nasıl? #1

    REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Televizyon izleyicileri güncel olarak açıklanan reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Haberimizde, 21 Eylül reyting sonuçlarına ulaşabilir, dünün reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapımı öğrenebilirsiniz.

    REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI - 21 EYLÜL 2020

    Total'de 1. sırada 'Çukur', 2. sırada TV8'de ekrana gelen 'MasterChef Türkiye', 3.sırada 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada 'MasterChef Türkiye', 2.sırada 'Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber', 3.sırada 'Yasak Elma' dizisi yer aldı.

    Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

    GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    14 Eylül reyting sonuçları Total'de 1.sırada Show TV'de ekrana gelen Çukur, 2.sırada TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada Mastercheff Türkiye, 2.sırada Çukur, 3.sırada Star TV'de yayınlanan "Sefirin Kızı" yer aldı.

    Dizi reyting sırası açıklandı! 21 Eylül 2020 reyting sıralaması nasıl? #2

    TOTAL İLK 10 SIRALAMA

    ÇUKUR

    MASTERCHEF TÜRKİYE

    YASAK ELMA

    SEFİRİN KIZI

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    YASAK ELMA (ÖZET)

    ÇUKUR (ÖZET)

    ESRA EROL'DA

    SEFİRİN KIZI (ÖZET)

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