Dizi reyting sırası açıklandı! 22 Eylül 2020 Salı günü reyting sıralaması nasıl?

Menajerimi Ara, Hekimoğlu, Baraj dizilerinin yayınlandığı dünün reyting sıralaması açıklandı. Masumlar Apartmanı kaçıncı sırada? 22 Eylül 2020 reyting sonuçları...

Reyting sıralamasında özellikle diziler yeni sezon bölümlerine başlarken yarışmalar ve filmler de sıralamaya girebilmek için mücadele ediyor. Tüm kanallara ait sonuçlar bir gün öncesinde açıklanıyor.

Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte sizler için 22 Eylül Salı gününün reyting sonuçları...

22 EYLÜL REYİNG SONUÇLARI NASIL?

Sevilen yemek yarışmalarından olan MasterChef Türkiye 22 Eylül Salı akşamı ne kadar izlendi? Menajerimi Ara dizisi reytinglerde kaçıncı sıradan yerini aldı?

TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı reyting yarışında kaçıncı oldu? 22 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

İŞTE, DÜNÜN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Mastercheff Türkiye”, 3.sırada ATV’de izleyici ile buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Mastercheff Türkiye”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.







