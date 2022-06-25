Dizi sektörünün acı kaybı! Ünlü senarist Gamze Özer hayatını kaybetti

Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi başarılı yapımların senaryosunu kaleme alan başarılı senarist Gamze Özer, yaşamını yitirdi.

Dizi sektörünün acı günü...

Sihirli Annem, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi dizilerin başarılı senaristi Gamze Özer (47) bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Senarist ve yönetmen Gamze Özer'in genç yaştaki vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Armağan Çağlayan paylaştı

Armağan Çağlayan, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi:

''İnanamıyorum! Ahhhh Gamze…. Her ölüm erken ama, senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin … #gamzeözer'

Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.

Senaryosunu yazdığı film ve diziler:

Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)

Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)

Nefes (TV Dizisi 2009)

Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)

Beni Unutma (TV Dizisi 2008)

Nefes (Sinema Filmi 2007)

Annem (TV Dizisi 2007-2008)

Adak (TV Dizisi 2006)

Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)

Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)

Maki (TV Dizisi 2005)

Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)

Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)

Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)

Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)

Aylin (TV Dizisi 2001)

Akordeon Sustuğunda (TV Dizisi 2001)

Aklımda (TV Dizisi 2001)

90-60-90 (TV Dizisi 2001)

Zilyoner (TV Dizisi 1999)

Yüzleşme (I) (TV Dizisi 1999)

Kedi (TV Dizisi 1999)

Güzel Günler (TV Dizisi 1998)

Rol aldığı film ve diziler:

Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

Küçük Hanımefendi (TV Dizisi 2011)

Kuzenlerim (TV Dizisi Gamze, 2002-2004)