- Haberler
- Medya Haberleri
- Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu
Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 15:17
Türk sinemasının efsane filmi Ah Nerede, yıllar sonra dizi olarak ekranlara gelecek.
Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ah Nerede'nin oyuncu kadrosu da netleşti.
Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Ah Nerede filminin dizi uyarlaması, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenirken, yeni Zehra ve Ferit kim olacak merak ediliyordu.
İlk tanıtımı seyircilerle buluşan yapım kısa sürede büyük beğeni alırken, başrol oyuncuları da ortaya çıktı.
Ah Nerede - Tanıtım 2 VİDEO
Ah Nerede'nin yeni Zehra'sı ve Ferit'i
Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu'nun hayat verdiği Zehra rolüne Nil Keser'in, Tarık Akan'ın oynadığı Ferit rolüne Oktay Çubuk'un hayat vereceği öğrenildi.
27 yaşındaki oyuncu Nil Keser, Menajerimi Ara, Kırgın Çiçekler, Bizim Hikaye yapımlarıyla ekranlarda yer almıştı.
26 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk ise ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşadı.
Ardından Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Çubuk, şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Kadircan Saruhanlı karakterini canlandırıyor.