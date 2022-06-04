Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
491.591
0.24%
BTXN Coin
12.71
6.09%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C

    Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu

    Yeşilçam'ın unutulmaz eseri "Ah Nerede" dizi oluyor. Zehra ve Ferit karakterini oynayacak genç isimler de belli oldu. İşe Ah Nerede'nin yeni yıldızları...
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu

    Türk sinemasının efsane filmi Ah Nerede, yıllar sonra dizi olarak ekranlara gelecek.

    Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ah Nerede'nin oyuncu kadrosu da netleşti.

    Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Ah Nerede filminin dizi uyarlaması, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenirken, yeni Zehra ve Ferit kim olacak merak ediliyordu.

    İlk tanıtımı seyircilerle buluşan yapım kısa sürede büyük beğeni alırken, başrol oyuncuları da ortaya çıktı.

    Ah Nerede - Tanıtım 2  VİDEO

    Ah Nerede'nin yeni Zehra'sı ve Ferit'i

    Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu'nun hayat verdiği Zehra rolüne Nil Keser'in, Tarık Akan'ın oynadığı Ferit rolüne Oktay Çubuk'un hayat vereceği öğrenildi.

    27 yaşındaki oyuncu Nil Keser, Menajerimi Ara, Kırgın Çiçekler, Bizim Hikaye yapımlarıyla ekranlarda yer almıştı.

    26 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk ise ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşadı.

    Ardından Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Çubuk, şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Kadircan Saruhanlı karakterini canlandırıyor.

    Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede nin yeni Zehra ve Fetih i belli oldu #1

    Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede nin yeni Zehra ve Fetih i belli oldu #2

    Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede nin yeni Zehra ve Fetih i belli oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Biden'dan silah alma yaşı yükseltilsin çağrısı
    Dünya

    Biden'dan silah alma yaşı yükseltilsin çağrısı

    Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı yarın yapılacak
    Gündem

    Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı yarın yapılacak

    Görüş Bildir