Haberler

Medya Haberleri

Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu

Dizi versiyonu geliyor: Ah Nerede'nin yeni Zehra ve Fetih'i belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz eseri "Ah Nerede" dizi oluyor. Zehra ve Ferit karakterini oynayacak genç isimler de belli oldu. İşe Ah Nerede'nin yeni yıldızları...