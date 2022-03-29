Dizide hırka giyiyordu.. Gönül Dağı'nın Asuman'ı kalçasına kadar açık kıyafetleriyle 'Of of' dedirtti!

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın eski ve yeni kareleri olay oldu. Eskiden fazlası işe cesur kıyafetler giyen Çağlar'ın değişimi dikkatleri çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yetenekli isimlerin başrolünde yer aldığı dizide Hazal Çağlar, Asuman karakteri ile karşımıza çıkıyor. Güzel sesi ile büyüleyen Çağlar, Gönül Dağı sayesinde ününe ün kattı.

1996 yılında dünyaya gelen genç ve güzel isim, saz çalarak söylediği türkülerle dizide bir adım öne geçmeyi başardı.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk Eğitimi alan Çağlar, Metin Balekoğlu’ndan ise Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmeye çalışan ve herkesin beğenisini kazanan Çağlar, İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından son zamanlarda daha çok söz ettiren oyuncu, eski fotoğrafları ile herkesi şaşırttı.

Yüzünde hiç estetik olmadığını verdiği bir röportajda belirten Çağlar, geçen zamanda bir hayli değişmiş ve güzelliğine güzellik katmış.

HAZAL ÇAĞLAR'IN ESKİ VE YENİSİ

Eski karelerinde oldukça cesur olduğu görülen Hazal Çağlar'ın yüzü zamanla oturmuş. Gittikçe güzelleşen oyuncu, bu süre içerisinde imajını yenilemeyi ihmal etmemiş.

Eski karelerin gündeme gelmesinin ardından birçok yorum yapan hayranları ise "Yeni halin daha iyi" , "Dizideki imajın daha güzel" tarzında farklı yorumlar yaptı.

Sosyal medyanın aktif ismi olan Hazal Çağlar, paylaştığı her karesiyle beğeniliyor.

Hayranlarının yorumlarını dikkate alan Çağlar, sık sık setten fotoğraflar paylaşarak herkesi memnun etmeye çalışıyor.

Güzel ismin dizideki partneri Cihat Süvarioğlu ile uyumu ise dillere destan..