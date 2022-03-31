Dizide namaz kılan Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik üstüyle göbek şov yaptı! 'Göğüsler yine gözükecek mi?'

Dizide namaz kılan Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik üstüyle göbek şov yaptı! 'Göğüsler yine gözükecek mi?'

Gönül Dağı dizisinin güzel ismi Hazal Çağlar'ın cesur pozları, diziyle alakası olmadığını gösteriyor. Oldukça güzel ve çekici bir kadın olan Çağlar, sosyal medyanın ise en aktif ve sevilen yüzü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yeşeren hikayeleri anlatan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin her bölüm farklı ama güzel detaylara değinmesi, seyircinin izlemeye en sevdiği anlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Çekimlerin Sivrihisar'da devam ettiği dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, saz çalması ve sesi ile dikkati çekti.

Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren Hazal Çağlar, Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum sergiledi.

Asuman ve Ramazan'ın aşkı seyircinin en ilgi duyduğu aşklardan olurken, sosyal medya üzerinde de bu konu sıklıkla gündem oldu.

Geçtiğimiz bölümlerde ayrılan ve Asya ile nişanlanan Ramazan, farklı bir yola girmek üzereyken bu büyük aşk yeniden başladı.

Son bölümde Ramazan ve Asuman'ın evlenecekleri konuşulurken, Hazal Çağlar ise sosyal medya pozlarıyla adeta dizinin önüne geçti.

Sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşan Hazal Çağlar, güzelliği ile görenlere parmak ısırttı.

"AMAN HAZAL BU NE GÜZELLİK"

1996 yılında dünyaya gözlerini açan Hazal Çağlar'ın hem görüntüsü hem de sesi oldukça etkileyici. Bağlama çalarak dizi seyircisini kendisine hayran bırakan Çağlar, set dışında da eğlenceli bir yapıya sahip.

Sık sık video ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak bunu gösteren Çağlar, yıldızını Gönül Dağı sayesinde parlattı.

Herkesin favorisi haline gelen isim son olarak saçlarını yaptırdığı bir karesini paylaştı. Makyajı ve üzerine giydiği minicik kazağı ile göz dolduran Çağlar, rekor kırmayı başardı.

Özel hayatında yalnız olduğu bilinen ve partneri Cihat Süvarioğlu ile yakıştırılan Çağlar, kendisini kariyerini adamış durumda.

Güzel ismin Gönül Dağı'ndan sonra yıldızının artarak parlayacağına dair söylemeler geliyor...