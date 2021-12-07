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    • Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti

    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti

    TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Neriman karakteriyle adını duyuran Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği siyah dekolteli elbisesiyle dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 18:13
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    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti

    Gizem Katmer, şimdilerde başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısına çıkıyor.

    Dizide hayat verdiği Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla alkış topluyor.

    Katmer, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'de düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı.

    26 yaşındaki ünlü oyuncu, ödül töreni için siyah renkte göğüs dekolteli mini elbise tercih etti.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

    Katmer'in ödül töreninden paylaştığı dekolteli pozu, 'dizideki halinden eser yok' dedirtti.

    Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Bir şey giymeseydin'', ''Çok güzel olmuşsun'', ''Masum yetenek ortalığı yıkmış'' ve ''Herkes neden açık giyinmek zorunda hissediyor?'' gibi yorumlarda bulundu.

    Katmer, dizide annesini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti #1

    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti #2

    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti #3

    Dizideki hallerini unutun! Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer mini elbisesiyle nefes kesti #4

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