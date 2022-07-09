Dizikoliklere bayram müjdesi! Kerem Bürsin'in fırtınalar estiren dizisi geri dönüyor...

Kerem Bürsin ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünde yer aldığı Güneşi Beklerken, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Ozan Osmanpaşaoğlu'nun paylaştığı Güneşi Beklerken, bir gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı.

Kanal D'de 2 Temmuz 2013 - 27 Temmuz 2014 tarihleri arasında 54 bölüm olarak yayınlanan dizi, birçok ismin yıldızının parlamasına vesile oldu.

Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in iki aşığı canlandırdığı dizide, Yağmur Tanrısevsin ve Bürsin aşk yaşamaya başladı.

İkilinin dizide başlayan tanışmaları gerçek bir aşk hikayesine dönerken, dizinin en büyük özelliği ise tek sezon olması ve çekimlerinin aralıksız gerçekleştirilmesi oldu.

54 bölümlük dizinin her bir bölümü 6 günde çekildi ve rekor kırmayı başardı.Efsane proje ile ilgili ise yeni bir müjde verildi.

Ekrana dönüyor

Başrollerinde; Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin’in yer aldığı, Güneşi Beklerken ekrana dönüyor.

Dizi 12 Temmuz Salı gününden itibaren hafta içi her gün 15.15’te Teve2’de ekrana gelecek.