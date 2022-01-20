Diziler arası aşk! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yasak Elma'nın o ismine abayı yaktı

Kuruluş Osman dizisinde yer alan ve Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Başarılı isim Yasak Elma'nın yıldızına gönlünü kaptırdı.

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi, tüm aksiyon dolu sahneleri ile devam ediyor.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, kadrosunda da birbirinden yetenekli ve güçlü isimleri ağırlıyor.

TRT'nin efsanesi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve ATV ekranlarında yayınlanan dizide, Malhun Hatun karakteri öne çıkıyor.

Gücü, savaşçılığı, beyine olan sadakati ve desteği ile öne çıkan Malhun Hatun, tarihteki önemli rolüyle herkesin dikkatini çekiyor.

Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy ise oyunculuğu ile Kuruluş sevenlerinden tam not aldı.

Güzel, yetenekli ve başarılı oyuncu dizideki başarıları dışında, özel hayatında da mutluluğu bulan isimlerden oldu.

Evliliğini olaylı br şekilde bitiren Berk Oktay'a gönlünü kaptıran güzel oyuncu, evlilik teklifini ise çoktan aldı.

BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY AŞKI

Merve Şarapçı'dan olaylı bir şekilde boşanan ve yer aldığı Yasak Elma dizisindeki Çağatay karakteri ile beğenilen Berk Oktay, yeniden aşkı buldu.

Kuruluş'un güzeli Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönlünü kaptıran Oktay, evlenme teklifi etmeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlenme teklifi eden oyuncu, "Evet" yanıtını aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy ise mutluluğunu "Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle dile getirdi.

AŞKA MERVE ÖZBEY VESİLE OLDU

İkili gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.