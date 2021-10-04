Dizileri rekor kırdı, terapi seansları doldu! Gülseren Budayıcıoğlu'nun seans ücreti dudak uçuklattı

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi izlenme rekorları kıran dizilerin senaristi ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seans ücreti dudak uçuklattı.

Son dönemlerde Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından televizyon ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi reyting rekorları kıran dizilerin isimlerini sıklıkla duyar olduk.

Gerçek yaşam öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan bu diziler, seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken kitapların yazarı olan ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında bilgi almak isteyenler de araştırmalar yapıyor.

2008 yılında ''Günahın Üç Rengi'' adlı ikinci kitabını yayınlayan Budayıcıoğlu'nun kurucusu olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi, İstanbul'da Levent ve Suadiye şubelerini açtı. Bu şubeler, şu anda 75 kişilik psikiyatrist ve psikolog kadrosuyla danışanlarına hizmet veriyor.

İddiaya göre, izlenme rekorları kıran dizilerin ardından Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi seansları doldu. Bir yıl boyunca danışan kabul etmeyecek olan Budaycıoğlu ve ekibinin seans ücretlerini duyanların ağzı açık kaldı.

SEANS ÜCRETİ NE KADAR?

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir yıl önceki seans ücretleri, 1.000 TL'den, Madalyon kliniğindeki diğer doktorların seans ücretleri ise 250 TL'den başlıyordu.

Ancak televizyon dünyasına adım atmasıyla ününe ün katan Budayıcıoğlu'nun kliniğinde çalışan doktorların 20 dakikalık seans ücretleri, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttı.

MedyaTava'nın haberine göre, psikiyatr ücretleri İstanbul Levent ve Suadiye şubelerinde 20 dakika için 300, 45 dakika için 650 liradan başlıyor. Ankara'daki şubede ise 320 ile 565 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Psikolog seans ücretleri ise 45 dakika için 565 liradan başlıyor.