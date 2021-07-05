Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep'in yeni aşkı...

Farah Zeynep Abdullah, gönlünü Dj Artz olarak bilinen Efe Çelik'e kaptırdı. Yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya üzerinden duyuran oyuncunun sevgilisi merak edilmeye başlandı.

En son Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterini canlandıran ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı soru-cevap ile yeni bir ilişkiye başladığını takipçilerine duyurdu.

Bu kişinin Dj Artz olarak bilinen Efe Çelik olduğu ortaya çıkarken; Çelik'in kim olduğu, kariyerindeki başarıları merak konusu oldu. İşte Farah'ın yeni aşkı..

EFE ÇELİK KİMDİR?

Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye’de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

2016 yılında Anıl Piyancı ile Batı Yakası ve Şehinşah ile DEEV (Deluxe Edition) albümlerinin ardından 2017 yılında ilk hit parçaları Pavyon (feat. Ezhel) ve Yan (feat. Şehinşah) içeren ilk solo albümü olan İşin Mutfağı yayımlandı.

Artz bu albümleri IBM’de yazılım satış müdürü olarak çalışırken üretti.

HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Serçe parmağı kırılan ve tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.