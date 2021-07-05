Euro
10.2875
-0.1%
Dolar
8.6636
-0.18%
Altın
499.1
0.06%
Borsa
1.387
0.73%
Bitcoin
291.999
-4.28%
EXEN Coin
29.00
-3.26%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep'in yeni aşkı...

    Farah Zeynep Abdullah, gönlünü Dj Artz olarak bilinen Efe Çelik'e kaptırdı. Yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya üzerinden duyuran oyuncunun sevgilisi merak edilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep'in yeni aşkı...

    En son Masumlar Apartmanı dizisinde 'İnci' karakterini canlandıran ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatıyla gündeme geldi.

    Oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı soru-cevap ile yeni bir ilişkiye başladığını takipçilerine duyurdu.

    Bu kişinin Dj Artz olarak bilinen Efe Çelik olduğu ortaya çıkarken; Çelik'in kim olduğu, kariyerindeki başarıları merak konusu oldu. İşte Farah'ın yeni aşkı..

    EFE ÇELİK KİMDİR?

    Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

    Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye’de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

    2016 yılında Anıl Piyancı ile Batı Yakası ve Şehinşah ile DEEV (Deluxe Edition) albümlerinin ardından 2017 yılında ilk hit parçaları Pavyon (feat. Ezhel) ve Yan (feat. Şehinşah) içeren ilk solo albümü olan İşin Mutfağı yayımlandı.

    Artz bu albümleri IBM’de yazılım satış müdürü olarak çalışırken üretti.

    HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

    Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Serçe parmağı kırılan ve  tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.

    Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep in yeni aşkı... #1

    Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep in yeni aşkı... #2

    Dj Artz (Efe Çelik) kimdir? Farah Zeynep in yeni aşkı... #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir